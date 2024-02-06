Köpeğinin peşinden atladığı kanalda mahsur kaldı

Los Angeles İtfaiyesi, dün itibariyle bölgede 130 su baskını ve çok sayıda yaralanma olduğunu belirtti.



İtfaiye helikopter ekibi, görgü tanıklarından gelen ihbar üzerine dün su kanalına düşen köpeğini kurtarmak için suya atlayan ve mahsur kalan bir kişiyi kurtardı.



Adamın köpeği ise güvenli bir yere çıkmayı başardığı için sağ salim bulundu.