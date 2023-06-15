Kosova'da gözaltı krizi | Sırbistan, 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı

Kosova'da Arnavut belediye başkanı krizinden sonra şimdi de gözaltı krizi ortaya çıktı. Sırbistan güvenlik güçleri, 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı. Sırp tarafı, Kosovalı polislerin sınırı geçtiğini savunurken; Kosovalı yetkililer de Sırp güvenlik güçlerinin sınırı geçtiğini öne sürdü. Ardından Kosova İçişleri Bakanı, Sırbistan'dan gelen Sırp plakı TIR'ların Kosova'ya geçişini durdurdu.

Kosova'da gözaltı krizi | Sırbistan, 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı

ve arasında bir kriz daha ortaya çıktı.

Sırp güvenlik güçleri 3 polisini gözaltına altına aldı.

Sırbistan İçişleri Bakanlığı, polislerin gözaltına alındıkları ana ilişkin görüntüleri yayınladı.

Kosova'da gözaltı krizi | Sırbistan, 3 Kosovalı polisi gözaltına aldı - 1

"ADAM KAÇIRMA"

Kosova Başbakanı Alben Kurti, 3 polisin Kosova sınırları içerisinde gözaltına alındığını belirtti ve olayı, "adam kaçırma" olarak niteledi.

"İDARİ SINIRI GEÇMEDİLER"

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic de üç Kosovalının Sırbistan topraklarında gözaltına alındığını savundu. Vucic, "Sırp polislerden hiçbirinin Kosova ile idari sınırı geçmediğini garanti ediyorum." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı gözaltına alınanların üzerinde Sırp isimlerinin olduğu bir liste bulunduğunu öne sürdü. Vucic, 3 polisin birilerini beklediğini aktardı.

"SIRP PLAKALI TIR'LARI DURDURUN" EMRİ

Olayın üzerine, Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Svecla, polislerin gözaltına alındıklarını iddia ettiği Sırbistan sınırındaki Bare köyüne gitti.

Sırbistan'dan gelen tüm Sırp plakalı TIR'ların sınırda durdurulmasını emretti. Bu kararın gözaltı krizi çözülene kadar devam edeceğini açıkladı.

Bu olaydan bir gün önce de Kosova polisi, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü KFOR askerlerine saldırı planladığı gerekçesiyle Sırp Milun Milenkovic'i gözaltına almıştı.

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