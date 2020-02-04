Kosova'da hükümet 4 ay sonra güvenoyu aldı

Ülkede geçen yıl 6 Ekim'de yapılan erken genel seçimin ardından sandıktan zaferle çıkan Kendin Karar Al Hareketi ile ikinci parti konumundaki Kosova Demokratik Birliğinin (LDK) oluşturduğu koalisyonun Başbakanı Albin Kurti'nin kabinesi 66 "evet" ile güvenoyu almayı başardı.



"Hayır" oyunun kullanılmadığı oylamada 10 milletvekili çekimser kaldı.



Avdullah Hoti ile Haki Abazi'nin başbakan yardımcılığına getirildiği kabinenin diğer isimleri şöyle:



"Dışişleri ve Diaspora Bakanı Glauk Konjufca, Avrupa Entegrasyonu Bakanı Blerim Reka, Adalet Bakanı Albulena Haxhiu, Eğitim, Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Bakanı Hykmete Bajrami, Maliye ve Transferler Bakanı Besnik Bislimi, İçişleri ve Kamu Yönetimi Bakanı Agim Veliu, Ekonomi, İstihdam, Ticaret, Sanayi, Girişimcilik ve Stratejik Yatırımlar Bakanı Rozeta Hajdari, Savunma Bakanı Anton Quni, Altyapı ve Çevre Bakanı Lumir Abdixhiku, Sağlık Bakanı Arben Vitia, Tarım, Orman ve Kırsal Bakanı Besian Mustafa, Kültür, Gençlik ve Spor Bakanı Vlora Dumoshi, Yerel Yönetimler Bakanı Emili Rexhepi, Topluluklar ve Geri Dönüş Bakanı Dalibor Jevtic, Bölgesel Kalkınma Bakanı İvan Milojevic".



Bakanlıklardan 6'sı Kendin Karar Al, 6'sı LDK ve 3'ü de ülkedeki azınlıklara verildi.



Başbakan Kurti, meclis oturumunda yaptığı konuşmada, ülkesinin Sırbistan ile diyaloğunun ikili ve iyi komşuluk ilişkileri doğrultusunda devam edeceğini söyledi.



Bir önceki hükümette 21 olan bakan ve 80 olan bakan yardımcısı sayısını 15 bakan ve 33 bakan yardımcısına indirdiklerini dile getiren Kurti, yeni hükümeti "kamu parasını tasarruf ile ekonomik kalkınma ve istihdam hükümeti" olarak niteledi.



GEÇEN PAZAR ANLAŞMAYA VARMIŞLARDI

Kendin Karar Al Hareketi ile LDK arasında yaklaşık 4 ay süren hükümet kurma çabaları, geçen pazar günü iki parti arasında varılan anlaşma sonucunda nihayet bulmuştu.



Anlaşma sonucu daha önce Kendin Karar Al Hareketinden Meclis Başkanı seçilen Glauk Konjufca, görevinden istifa edecek. Konjufca, yeni dışişleri bakanı seçildi. Gelecek günlerde LDK'nin aday göstereceği bir ismin meclis başkanı seçilmesi bekleniyor.



Öte yandan, Kurti yaklaşık 15 yıl muhalefetin ardından siyasi kariyerinde ilk kez başbakan olarak seçildi.



Eski Başbakan Ramush Haradinaj, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Kosova Özel Mahkemesi tarafından "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrılınca, temmuz ayında görevinden istifa etmişti.



Daha önce de Lahey'deki savaş suçları mahkemesinde yargılanan ve iki kez delil yetersizliğinden beraat eden eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) komutanı Haradinaj'ın istifa kararının ardından meclis feshedilmiş ve erken seçim kararı alınmıştı.