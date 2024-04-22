Kremlin: ABD'nin Ukrayna'ya yardımı daha fazla kayba yol açacak

Kremlin, Ukrayna'ya yönelik yeni ABD yardımı ve Avrupa'daki dondurulan Rus varlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'ın aktardığına göre Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya daha fazla yardımı destekleyen ABD'li milletvekilerine yönelik "Bu, Putin için beklenen bir karardı. Durumu değiştirmeyecek" ifadelerini kullandı.

Washington, aylardır Kongre'de bekleyen Ukrayna için 60 milyar dolardan fazla yardımı geçen hafta Temsilciler Meclisi'nde onaylamıştı.

Peskov, bu yardımın büyük bir kısmının ABD'de kalacağını öne sürdü ve yeni desteğin, Rusya'nın üstün olduğu cephe hatlarındaki durumu değiştirmeyeceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü, "ABD'nin Ukrayna'ya silah temini, Ukrayna için daha fazla kayba açacak" diye ekledi.

ABD'nin Avrupa Birliği'ndeki (AB) dondurulmuş Rus varlıklarına el konulmasına destek olmasına ilişkin ise Peskov, "Bu, tehlikeli bir emsal. Bu tür eylemler yasa dışıdır" dedi.

İran ve Rusya'ya yönelik yeni AB yaptırımlarını da değerlendiren Peskov, yaptırımların devam edeceklerini anladıklarını belirtti.