Kremlin: Biden-Putin görüşmesiyle ilgili henüz somut bir plan yok

SON DAKİKA HABERİ: Kremlin'den yapılan açıklamada ABD Başkanı Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşmeye ilişkin bir plan olmadığı kaydedildi.

Haberler 21.02.2022 - 11:46 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 11:55

Kremlin: Biden-Putin görüşmesiyle ilgili henüz somut bir plan yok

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Son dakika haberi! Kremlin tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD'li mevkidaşı Joe Biden arasında Ukrayna konusunda bir zirve için somut bir planın bulunmadığı açıklandı.

Ancak, Kremlin iki lider arasında her zaman telefon ile ya da yüzyüze bir görüşmenin ayarlanabileceğini duyurdu.

PESKOV: PUTİN BUGÜN GÜVENLİK KONSEYİ'NE HİTAP EDECEK

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, Ukrayna konusunda gerginliğin arttığını ve Donbas'taki gelişmelere ilişkin endişelerin sürdüğünü, ancak diplomatik temasların aktif olduğunu söyledi. "Ukraynalı yetkililerin yakalancağı ve ödürüleceği iddiaları tamamen yalan" diyen Peskov, ayrıca, Putin'in bugün Rusya'nın güvenlik konseyine hitap edeceğini açıkladı.

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