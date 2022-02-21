Biden ile Putin Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştı

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden ile Rus lider Putin Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştı. Biden-Putin zirvesinin içeriği iki ülkenin dışişleri bakanları tarafından belirlenecek. Biden-Putin zirvesinin yapılması, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeme şartına bağlandı.

Haberler - NTV - Anadolu Ajansı 21.02.2022 - 04:11 | Son Güncelleme : 21.02.2022 - 04:17

Biden ile Putin Ukrayna konulu zirve için prensipte anlaştı

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna krizini görüşmek için prensipte anlaştı. Bu karar Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yoğun diplomasi trafiğinin ardından geldi.

Zirvenin içeriği Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından belirlenecek.

Zirve yalnızca Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmemesi halinde gerçekleşecek.

BEYAZ SARAY DA HABERİ DOĞRULADI

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Ukrayna krizi sürerken diplomatik sürece dair yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamasında, Ukrayna'ya yönelik bir işgal eyleminin yaşanmaması için ABD'nin tüm diplomatik süreçleri kullanacağına işaret eden Psaki, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bu hafta içi Avrupa'da buluşmasının planlandığını hatırlattı.

Psaki, "(Ukrayna'ya yönelik) Herhangi bir işgalin olmaması durumunda Başkan Biden, Devlet Başkanı Putin'le buluşmayı prensipte kabul etti." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, krizin diplomatik çözümüne her zaman hazır olduklarını, ancak Rusya'nın işgal yönünde adım atması durumunda ise hızlı ve ağır yaptırımlar getireceklerini sözlerine ekledi. Psaki ayrıca, Moskova'nın halen kapsamlı bir saldırı için hazırlıklarını sürdürdüğünü de ifade etti.

Biden ABD yerel saatiyle pazar günü Beyaz Saray'da Ulusal Güvenlik Konseyini toplamış ve güvenlik kurmaylarıyla krizin gidişatını değerlendirmişti.

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