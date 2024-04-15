Kremlin: Ortadoğu'da gerilimin tırmanması kimsenin çıkarına değil

Rusya, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırısının ardından bugün açıklama yaptı.

Kremlin, Ortadoğu'da tırmanan gerilimden son derece endişe duyduğunu belirterek, bölgedeki tüm ülkeleri itidalli olmaya çağırdı.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, gerilimin daha fazla tırmanmasının kimsenin çıkarına olmadığını belirtirken, "Moskova'nın tüm anlaşmazlıkların diplomatik yollarla çözülmesi gerektiğine inandığını" söyledi.



İran, önceki gün, İsrail'in 1 Nisan'da Suriye'deki büyükelçilik yerleşkesine düzenlediği ve üst düzey Devrim Muhafızları komutanlarının ölümüne neden olan şüpheli saldırıya misilleme yapmıştı.

İsrail'e hava saldırısı düzenleyen İran, Tel Aviv hükümetinin atacağı başka bir adıma, daha sert yanıt verileceğini söyledi.