Almanya Başbakanı Scholz'dan İran ve İsrail'e çağrı

Çin ziyaretinde konuşan Almanya Başbakanı Olaf Scholz,İran'ı İsrail'e yeni bir saldırı düzenlememesi konusunda uyarırken,  İsrail hükümetinin de gerilimin düşürülmesine katkıda bulunması gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Scholz'dan İran ve İsrail'e çağrı

Başbakanı Olaf Scholz, - gerilimine ilişkin bir kez daha itidal çağrısı yaptı.

Avrupa Birliği ile Çin arasındaki "ticari sürtüşmelere" değinmek üzere Çin'e yaptığı ziyaret sırasında Şanghay'da konuşan Scholz, İran'ı İsrail'e yeni bir saldırı düzenlememesi konusunda uyardı.

Ancak Scholz, İsrail hükümetinin de gerilimin düşürülmesine katkıda bulunması gerektiğini vurguladı.

Almanya başbakanı, adil rekabet koşullarının olması ve korumacı güdülerin geride bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi. 

Scholz, dün yaptığı açıklamada da gerilimin tırmanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söylemişti.

"Bu hiçbir şekilde savunulmayacak bir saldırıdır" diyen Scholz, "Bu, durumun vahim bir şekilde tırmanmasıdır ve hiçbir şekilde kabul edilebilir, anlaşılabilir veya tahammül edilebilir değildir. İran bu yolda devam etmemeli" diye konuşmuştu.

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