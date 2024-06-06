Kremlin: Rus topraklarının Batı silahlarıyla vurulmasının "mutlaka" sonuçları olacak

Reuters haber ajasının bildirdiğine göre Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'nın Batılı destekçilerinin hedelerini vurmak için silah sağlayabileceği ülke ve bölgelerinin adını vermekten kaçınıyor.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'yı doğrudan silahlarıyla vurmasına izin veren ülkeler için "mutlaka" sonuçlar olacağını söyledi."

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de dün St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bir basın toplantısı düzenledi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, Batılı ülkelere bir kez daha gözdağı vererek, “Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak için silahları çatışma bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim karşılığımız daha güçlü olabilir” diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve bazı Avrupa ülkeleri, geçen ay Batı silahlarının Rus topraklarını vurmak için kullanılabileceğine dair tartışmalı açıklamalar yapmıştı.

Ukrayna'da devam eden çatışmanın "bir saldırı savaşı" olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Rusya başka bir kıtaya saldırmış, başka bir ülkeyi işgal etmiştir. Ukrayna'nın da ulusal hukuka göre kendini savunma hakkı ve meşru müdafaa hakkı vardır. Buna Ukrayna dışındaki hedefleri, Rusya'daki askeri hedefleri vurmak da dahildir" demişti.

Stoltenberg, bugün yaptığı başka bir açıklamada da Ukrayna'da asker konuşlandırmak gibi bir planlarının olmadığını söyledi.