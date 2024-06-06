Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaş ve Batılı ülkelerle yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'nın her ay yaklaşık 50 bin asker kaybettiğini ve Rusya'nın kayıplarının Ukrayna'nın beşte biri olduğunu iddia etti. Ukrayna'ya silah gönderen Batılı ülkeleri bir kez daha uyaran Putin, "Karşılık daha güçlü olabilir” dedi. Erdoğan hakkında da konuşan Rusya Devlet Başkanı, "Başkan Erdoğan devam eden sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ediyor" diye konuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bugün bir basın toplantısı düzenledi. Putin, “Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak için silahları çatışma bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim karşılığımız daha güçlü olabilir” diyerek Kiev'e silah tedarik eden ülkelere gözdağı verdi.