Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaş ve Batılı ülkelerle yaşanan gerilime dair açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'nın her ay yaklaşık 50 bin asker kaybettiğini ve Rusya'nın kayıplarının Ukrayna'nın beşte biri olduğunu iddia etti. Ukrayna'ya silah gönderen Batılı ülkeleri bir kez daha uyaran Putin, "Karşılık daha güçlü olabilir” dedi. Erdoğan hakkında da konuşan Rusya Devlet Başkanı, "Başkan Erdoğan devam eden sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ediyor" diye konuştu.

Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir - 1

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg kentindeki Uluslararası Ekonomi Forumu'nda (SPIEF) bugün bir basın toplantısı düzenledi. Putin, “Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak için silahları çatışma bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim karşılığımız daha güçlü olabilir” diyerek Kiev'e silah tedarik eden ülkelere gözdağı verdi.

UKRAYNA SAVAŞI HABERLERİ

Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir - 2

"HER ŞEYİ YAPTIRDIKTAN SONRA ZELENSKİ'YE ELVEDA DİYECEKLER"

ABD'nin Ukrayna'daki askeri kayıplar konusunda baskı yaptığını savunan Putin, “ABD yönetimi, Ukrayna'da askerlik yaşını 25'ten 18'e düşürülmesi konusunda ısrar ediyor. Bu karar alındıktan sonra Zelenski'den kurtulmak isteyecekler” dedi. Putin, bu senaryonun kolay gerçekleşmeyeceğini belirterek, “Bazı adımlar atılmalı. Şu an 2024 Haziran'dayız, sonbaharı beklemek gerekiyor. Her şeyi yaptığında Zelenski'ye 'Elveda' diyecekler ve yerine birkaç adayları var” şeklinde konuştu. Ukrayna'daki savaşta ABD'nin etkisinden bahseden Putin, “Çatışmaların durmasını istiyorlarsa silah tedariğini durdursunlar. Bu durumda çatışmalar 2-3 ayda sona erer” dedi. Ayrıca, Ukrayna ile olası müzakerelerde ABD'nin müdahil olmaması gerektiğini vurguladı.

Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir - 3

"KİEV'E SİLAH TEDARİKİNE YANIT DAHA GÜÇLÜ OLABiLİR"

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli silah desteğini de eleştiren Rusya lideri, “Bu gibi eylemler nihai olacaktır ve en yüksek çatışma seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca uluslararası ilişkileri yok edecekler ve uluslararası güvenliğe de zarar verecekler. Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak ve bize sorun yaşatmak için bu tür silahları çatışma bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim neden aynı sınıftaki silahlarımızı Rusya'ya yönelik bunu yapan ülkelerin hassas tesislerine saldırı yapılabileceği bölgelere tedarik etme hakkımız olmasın? Yani karşılık daha güçlü olabilir” ifadelerini kullandı. Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesine neden olan ülkelerle savaşan gruplara, silah tedarik etmeyi düşündüklerini kaydeden Putin, “Aynı türden silahlar, hassas hedefleri vuracak silahlar” dedi.

Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir - 4

"KİMSE UKRAYNA'DAKİ TRAJEDİNİN BİR DARBEYLE BAŞLADIĞINI SÖYLEMİYOR"

Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedariğine karşı kimseyi tehdit etmediklerini de vurgulayan Putin, “Neden birilerini tehdit ettiğimiz kanısına varıyorsunuz? Biz kimseyi özellikle de bir ülke liderini tehdit etmiyoruz. Bu iyi bir yaklaşım değildir. Bazı konularda tavrımız var” diye konuştu. Ukrayna konusunda Almanya dahil bazı ülkelerin savaşı Rusya'nın başlattığına inandıklarını söyleyen Putin, “Ancak kimse Ukrayna'daki trajedinin bir darbeyle başladığını söylemiyor” diye konuştu. Putin ayrıca Ukrayna meselesi nedeniyle Almanya ile ilişkilerin bozulmasını da “üzücü” olarak yorumladı.

Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir - 5

"ABD'NİN SEÇİLEN BAŞKANIYLA ÇALIŞIRIZ"

Putin, ABD başkanlık seçimlerine dair de yorumda bulundu. Biden ve Trump'ın yarışacağı seçimlerde kim seçilirse seçilsin, Rusya'nın çalışabileceğini belirten Putin, “Daha önce Biden hakkındaki ifadelerim tebessümle karşılandı ve Biden'a karşı gizli saldırı olarak görüldü. Trump'ın Rusya'nın gizli adayı olduğu iddiası tamamen saçma. Biz bunu ABD'deki iç siyasi mücadelenin bir unsuru olarak gördük. Bu iddialar, çeşitli soruşturmalarla da doğrulandı” dedi. Putin, Trump'ın Rusya'ya karşı büyük yaptırımlar uygulamaya başladığını ve Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlattı. “Seçimlerden sonra ABD siyasetinde Rusya'nın lehine bir şeylerin değişeceğini samimi söylüyorum. Bizim için nihai sonucun pek önemli olmadığına inanıyoruz. Amerikan halkının seçtiği herhangi bir başkanla çalışacağız” diye ekledi.

Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir - 6

HEM MAVİ AKIM HEM DE TÜRK AKIM'I KORUYORUZ"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım boru hatlarına yapılan saldırıları hatırlatırken, “Batı'nın Kiev'e sağladığı insansız botlar, Rusya'dan Türkiye'ye uzanan gaz boru hatlarına tehdit oluşturuyor” dedi. Buna karşı boru hatlarını korumaya çalıştıklarını da belirten Putin, “Birkaç kez girişimde bulunduk. Hem Mavi Akım hem de Türk Akım'ı koruyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye ile Rusya arasındaki ticari ilişkilere değinen Putin, “Türkiye'nin ekonomi yönetimi son zamanlarda Batılı finans kuruluşlarından kredi, yatırım ve hibe almaya odaklanıyor. Bu muhtemelen kötü bir şey değil. Ama eğer bu Rusya ile ticari ve ekonomik ilişkilerin kısıtlanmasından kaynaklanıyorsa, o zaman Türk ekonomisinin kazancından çok kaybı olacaktır” diye konuştu.

Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir - 7

"FİLİSTİN'DE OLANLAR SAVAŞ DEĞİL, SİVİLLERİN YOK EDİLMESİNE BENZİYOR"

Filistin meselesine de değinen Putin, “Rusya'nın tutumu aynıdır ve konjonktüre bağlı değildir. Biz Filistin devletini Sovyet döneminden bu yana uzun süredir bu şekilde tanıyoruz, bu anlamda tutumumuz değişmedi” dedi. Bölgedeki çatışmanın ABD kaynaklı olduğunu tekrarlayan Putin, “İsrail ve Filistin'deki durum, bu bölgede siyaseti tekeline alan ABD'nin eylemlerinden kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir - 8

"BAŞKAN ERDOĞAN DEVAM EDEN SORUNLARU ÇÖZMEK İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİYOR"

İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırıları sert bir dille eleştiren Putin, “Şu anda Gazze'de, Refah'ta olanlar savaşa benzemiyor, bu sivil nüfusun tümden yok edilmesine benziyor” şeklinde konuştu. Barışın sağlanması için tek yolun Filistin devletinin kurulması olduğunu da yineleyen Putin, “Filistin devleti kurulmadan bölgede barış olmayacak” diye ekledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bölgede barış için yoğun çaba sarf ettiğini vurgulayan Putin, “Başkan Erdoğan devam eden sorunları çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Erdoğan'ın hem bölgede hem dünya da hem de İslam dünyasında sahip olduğu otoriteyi göz önünde bulundurarak, onun katkısının belirgin olacağını umuyoruz. Gerekirse biz de üstümüze düşeni yapacağız” dedi.

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