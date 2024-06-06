Putin'den Batı'ya gözdağı: Silah tedarikine yanıt daha güçlü olabilir

"KİEV'E SİLAH TEDARİKİNE YANIT DAHA GÜÇLÜ OLABiLİR"

Batılı ülkelerin Ukrayna'ya sağladığı uzun menzilli silah desteğini de eleştiren Rusya lideri, “Bu gibi eylemler nihai olacaktır ve en yüksek çatışma seviyesine ulaşmıştır. Ayrıca uluslararası ilişkileri yok edecekler ve uluslararası güvenliğe de zarar verecekler. Eğer birileri bizim topraklarımızı vurmak ve bize sorun yaşatmak için bu tür silahları çatışma bölgesine göndermenin mümkün olduğunu düşünüyorsa, bizim neden aynı sınıftaki silahlarımızı Rusya'ya yönelik bunu yapan ülkelerin hassas tesislerine saldırı yapılabileceği bölgelere tedarik etme hakkımız olmasın? Yani karşılık daha güçlü olabilir” ifadelerini kullandı. Rusya topraklarına saldırı düzenlenmesine neden olan ülkelerle savaşan gruplara, silah tedarik etmeyi düşündüklerini kaydeden Putin, “Aynı türden silahlar, hassas hedefleri vuracak silahlar” dedi.