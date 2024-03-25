Kremlin: DAEŞ iddialarına soruşturma bitene kadar yanıt vermeyeceğiz

Moskova'da 137 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Kremlin bugün açıklama yaptı.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, soruşturma bitene kadar DAEŞ saldırısı iddiaları hakkında yorum yapılmayacağını söyledi.

Böylesine ölümcül bir saldırının, Rus özel servisleri için bir başarısızlık olup olmadığı sorusunu Peskov, "Hiçbir ülke teröre bağışık değildir" şeklinde yanıtladı.

Peskov ayrıca, yabancı liderlerin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile terörle mücadelede, ikili işbirliğini geliştirme niyetlerini konuştuğu bilgisini paylaştı.

Gözaltına alınan şüphelilere yapılan muamele (yüzlerindeki morluklar, darp) sorulduğunda ise Peskov, "Bu soruyu cevapsız bırakıyoruz" dedi.

Gazeteciler Kremlin'e ABD'nin Moskova'ya saldırı uyarsını da sordu. Peskov, "Özel servislerimiz bağımsız çalışıyor" yanıtını verdi.

Putin'in bugün konser saldırısının ardından alınan önlemlerle ilgili bir toplantı yapacağını duyuran Peskov, terörle mücadelenin uluslararası işbirliği gerektiğini söyleyerek, "Ciddi çatışmaların yaşandığı mevcut dönemde terörle mücadele konusunda uluslararası işbirliğinin çok az" diye ekledi.

Kremlin'in idam cezası uygulayıp uygulamayacağına yönelik kamusal tartışmalara yanıt veren Peskov, "Şu anda bu tür tartışmaların içinde yer almıyoruz" dedi.