Tanıkların gözünden Moskova katliamı: "İnsanlar sevdiklerine siper oldu"
Moskova'da 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısı sonucunda 137 kişi hayatını kaybetti. DAEŞ'in üstlendiği saldırıda yaşananları, o ana tanıklık eden kurbanlar anlattı. Katliama tanık olanlardan bazıları ailesine siper oldu, bazıları insanların kaçmalarına yardım etti... İşte o gecenin tanıkları ve onların gözünden yaşananlar...
Rusya'da 22 Mart 2024 akşamında, son 20 yılın en kanlı terör saldırısı düzenlendi. Resmi verilere göre saldırı sonucunda 137 kişi yaşamını kaybetti. Onlarca insan da yaralandı
Binanın içinde bir dizi patlama sesi yankılanmaya başladığında konser için alana gelen misafirlerden bazıları koridorda oturuyordu, diğerleri ise kıyafetlerini vestiyerlere teslim ediyordu.