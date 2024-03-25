Tanıkların gözünden Moskova katliamı: "İnsanlar sevdiklerine siper oldu"

"ONLAR BİZİM KURTARICI MELEKLERİMİZ"

Oğlunu tekerlekli sandalyeyle dışarı kaçırmaya çalışan Anna, hoparlörlerden yankılanan "Binadan çıkın, asansörü kullanmayın" seslerini duydupu anda oğlunu saklamaya çalıştı.



Genç kadın tüm gücüyle savaştığı anları, "İlk önce kimsenin tercih etmediği merdivenlere baktım. Ezilmemek ve kimseyi rahatsız etmemek için oraya inmeyi düşündüm. Ancak bir kız kanlar içinde yerde yatıyordu ve hareket etmiyordu. Herkesin kaçtığı yere gittik. Birkaç kişi bize yardım etti ve oğlumu birinci kata indirdiler. Bunun için onlara çok teşekkür ederim! Onlar bizim kurtarıcı meleklerimiz!" diye anlattı.