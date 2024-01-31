Kruvaziyerde salgın alarmı: 100'den fazla yolcu hastalandı

Cunard şirketine ait Queen Victoria kruvaziyerinde seyahat eden bin 824 yolcudan 116'sı yani toplam yolcuların yüzde 6'sı gemide yayılan bir mide-bağırsak enfeksiyonu ile mücadele ediyor.



On beş mürettebat üyesinin de hasta olduğu ve ana belirtilerin ishal ve kusma olduğu bildirildi.



2007 yılından bu yana hizmet veren Queen Victoria, 11 Ocak'ta Southampton'dan 107 gecelik bir dünya yolculuğuna çıktı. Nisan ayı sonunda İngiltere limanına dönmesi bekleniyor.



Salgının 22 Ocak'ta başladığı ve nedeninin bilinmediği bildirildi. Gemi Sağlık Programı ise “durumu uzaktan izliyor”.



Salgına yanıt olarak mürettebat, geminin salgını önleme ve müdahale planına göre temizlik ve dezenfeksiyon prosedürlerini artırdı. Geminin hasta yolcuları ile mürettebat karantinaya alındı.

Kruvaziyer şirketinin sözcüsü, “Cunard, Queen Victoria'da bazı misafirlerin mide-bağırsak hastalığı belirtileri bildirdiğini doğruladı. Gemideki tüm misafirlerin ve mürettebatın refahını sağlamak için geliştirilmiş sağlık ve güvenlik protokolleri derhal etkinleştirildi." açıklamasında bulundu.