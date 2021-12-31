Küba ülkeye gelenlerden PCR testi isteyecek

Küba, corona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan zorunlu PCR testi isteyecek.



Kasım ayının sonlarında salgın kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarını kontrol altına alan Küba, salgının ülkede yeniden tırmanışa geçmesi üzerine yeni kararlar aldığını duyurdu.



Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Covid-19 önlemleri kapsamında 5 Ocak'tan itibaren ülkeye giriş yapacak tüm yolculardan 72 saat önceden yapılan zorunlu PCR testi talep edileceğini bildirildi.



Ülkeye gelen yabancı öğrenci, bursiyer, teknisyen ve iş insanlarına da 8 günlük zorunlu karantina uygulanacağı belirtilen açıklamada, bu sürenin sonunda yeniden PCR testi yapılacağı kaydedildi.



Bugüne kadar 965 bin 571 vaka tespit edilen Küba'da, virüs nedeniyle 8 bin 322 kişi hayatını kaybetti. Ülkede kitlesel aşı kampanyası kapsamında nüfusun yüzde 91'ine 1. doz, yüzde 84'üne ise 2. doz aşı uygulandı.

