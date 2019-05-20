Yetkililer, Havana'nın Malecon Bulvarı'nda bir otomobilin yayaların arasına daldığını, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti.

Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında yabancı uyrukluların da olduğunu ifade eden yetkililer, ölenler arasında Kübalı bir gazetecinin bulunduğunu kaydetti.