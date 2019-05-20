Yetkililer, Havana'nın Malecon Bulvarı'nda bir otomobilin yayaların arasına daldığını, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti.
Hastaneye kaldırılan yaralılar arasında yabancı uyrukluların da olduğunu ifade eden yetkililer, ölenler arasında Kübalı bir gazetecinin bulunduğunu kaydetti.
Küba'da araç kalabalığın arasına daldı: 3 ölü, 30 yaralı
Anadolu AjansıDünya
Küba'nın başkenti Havana'da bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi yaralandı.
Yetkililer, Havana'nın Malecon Bulvarı'nda bir otomobilin yayaların arasına daldığını, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 30 kişinin yaralandığını belirtti.