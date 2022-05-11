Küba'da otelde meydana gelen patlamada ölü sayısı 43'e yükseldi

Küba Halk Sağlığı Bakanlığından yapılan açıklamada, ölü sayısının 43'e çıktığı, yaralı sayısının ise 97 olduğu bildirildi.



Tedavileri hastanelerde devam eden yaralılardan 37'sinin taburcu edildiği bilgisi paylaşılan açıklamada, 3 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Olanlardan derin üzüntü duyuyoruz ve hayatını kaybeden arkadaşlarımızın ailelerine taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesine yer verildi.



KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI



Yaralıları 8 Mayıs'ta hastanede ziyaret eden Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, olayın bir terör saldırısı değil talihsiz bir kaza olduğunu hatırlatarak, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu.



Küba basınında, otelde bir süredir devam eden tadilat çalışması kapsamında, borulara gaz akışı sağlanırken patlamanın yaşandığı iddia edilmişti.



Kovid-19 salgını sebebiyle 2 yılı aşkındır kapalı olan ve 10 Mayıs'ta açılması planlanan tarihi otelin 1880'de inşa edildiği, 1933'ten bu yana otel olarak hizmet verdiği kaydedildi.