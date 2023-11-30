Kudüs'te silahlı saldırı: 3 İsrailli öldü

İsrail Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Batı Kudüs'ün girişinde İsraillilere yönelik saldırı gerçekleşti.
Saldırıyı gerçekleştiren iki şüphelinin ateş açılarak etkisiz hale getirildiğini açıklayan İsrail polisi, olay yerine çok sayıda birlik gönderildiğini bildirdi.
İsrail polisi, saldırıda 3 İsraillinin öldürüldüğünü, 3 kişinin de ağır yaralı olduğunu açıkladı.
Saldırıyı düzenlediği ifade edilen işgal altındaki Doğu Kudüs sakini iki Filistinlinin ise izindeki silahlı iki asker ve bir silahlı sivil tarafından öldürüldüğü belirtildi.
İsrail polisi, saldırganların olay yerine M-16 tipinde bir otomatik tüfek, bir tabancayla geldiğini ve arabalarında dolu şarjörler bulunduğunu aktardı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Batı Kudüs'ün girişindeki işlek bir otobüs durağı çevresinde silahlı çatışma sesleri geldiği ve insanların kaçıştığı görüldü.
AŞIRI SAĞCI BAKAN'DAN BİREYSEL SİLAHLANMA ÇAĞRISI
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, 3 İsraillinin silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü Batı Kudüs'ün girişinde basın mensuplarına açıklama yaptı.
Saldırının "Hamas ile konuşulmaması gerektiğini ortaya koyduğunu" savunan Ben-Gvir, "Her taraftan gelen eleştirilere rağmen gerek acil durum hizmetleri çalışanları gerekse sivillere, her yerde silah dağıtmaya devam edeceğim. Defalarca görüyoruz ki silah hayat kurtarır." dedi.
Ben-Gvir, bu nedenle bir buçuk aydır "silah kullanma kursları açtığını, silah dağıttığını ve sivillerin silah ruhsatı alımını kolaylaştırdığını" kaydetti.
Polisin olmadığı yerde silahlı sivillerin "hayat kurtarabileceğini" savunan Ben-Gvir, Hamas ile Gazze'de varılan mutabakata karşı tutumunun bilindiğini, saldırının Hamas tarafından düzenlendiğini ileri sürdü.
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