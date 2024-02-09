Küresel ısınma 1,5 dereceyi aştı

Dünya, 2023'te, ilk kez bütün bir yılı ortalamanın bir buçuk derece üstünde sıcaklıkla geçirdi. Bir başka deyişle ortalama sıcaklık, dünya liderlerinin 2015'te geçmemeyi vaat ettiği eşiğin üzerine çıktı.



2023, hava sıcaklığının, bütün bir yıl, 2015'te belirlenen hedefin üzerinde seyrettiği ilk yıl olarak kayıtlara geçti.



Sadece Avrupa Birliği iklim servisinin değil bütün veriler, dünyanın modern tarihin en sıcak dönemini geçirdiğine işaret ediyor.



Ancak bu henüz Paris iklim anlaşmasıyla belirlenen hedefin aşıldığı anlamına gelmiyor.



Uzmanlar, küresel sıcaklık artışını yeniden 1,5 derecenin altına indirmenin ve burada tutmanın hala mümkün olduğunu belirtiyor.

İNSAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANIYOR



Uzun dönemli küresel ısınma trendi tartışmasız insan faaliyetlerinden kaynaklanıyor.



Geçen yılki ısınmadan, başta fosil yakıt kullanımı olmak üzere sera gazı salımı sorumlu. Buna birkaç aydır, El Nino adı verilen iklim olayı da eklendi. Doğal bir döngü olan El Nino, sıcaklığı 0,2 derece daha yukarı çekti.



Bu da El Nino'nun birkaç ay içinde etkisini kaybetmesiyle sıcaklık artışının 1,5 derece eşiğinin altına inebileceğini gösteriyor. Ancak sera gazı salımındaki artış hızı dikkate alındığında, 1,5 derecelik eşiğin 10 yıl içinde aşılması kaçınılmaz görünüyor.

YEŞİL TEKNOLOJİ UMUT VADEDİYOR



Uzmanlar, küresel ısınmanın hızını yavaşlatmada bazı ilerlemer sağlandığını belirtiyor. Yenilenebilir enerji ve elektrikli otomobiller gibi yeşil teknolojilerin gelişmesi umut vaat ediyor.



En kötü senaryo olanak nitelenen 4 derecelik ısınma ihtimalinin düştüğüne dikkat çekiliyor. Dahası karbon salımında net sıfır toplama ulaşılmasının hala mümkün olduğuna vurgu yapılıyor.