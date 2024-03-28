Küresel ısınma etkisi: Dünyanın dönüşü ve zaman değişiyor

Saati ve dakikaları Dünya'nın dönüşü belirler. Bu dönüş ise sabit olmayıp dünya yüzeyine ve çekirdeğinde olup bitenlere göre az da olsa değişebiliyor.

Bu değişimler zaman zaman dünya saatinin saniyelerle yeniden ayarlanmasına neden oluyor.

Bu zamana kadar çok sayıda saniye eklendi ancak artık dünya hızlanmaya başladı. Uzun bir yavaşlama eğiliminin ardından ilk kez bir saniyenin çıkarılması gerekecek.

Fransa'daki Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu'na (BIPM) göre bu yakın zamanda yapılacak.

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, bunun tam olarak ne zaman gerçekleşeceği küresel ısınmadan etkileniyor. Raporda, kutup buzunun erimesinin artık saniyeyi üç yıl geciktirerek 2026'dan 2029'a ittiği ortaya çıktı.