Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti

Son dakika haberi! Kuveyt Devlet Televizyonu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevaf es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 86 yaşında öldüğünü açıkladı.
Kraliyet sarayından yapılan ve televizyonda yayınlanan açıklamada, "Kuveyt Devleti Emiri Şeyh Nevaf es-Ahmed es-Sabah'ın ölümünün yasını büyük bir üzüntü ve kederle tutuyoruz." denildi.
Nevaf, üvey kardeşi Şeyh Sabah es-Ahmed el-Caber es-Sabah'ın 91 yaşında ABD'de vefat etmesinin ardından Eylül 2020'de yemin ederek göreve başladı.
Es-Sabah, geçen ay acil bir sağlık sorununun ardından hastaneye kaldırıldı.
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