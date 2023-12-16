Kuveyt Emiri es-Sabah hayatını kaybetti: 40 günlük yas ilan edildi

1988'de Savunma Bakanı olarak görev alan Şeyh Nevvaf, Savunma Bakanlığına bağlı birimlerinin geliştirilmesi ve tüm modern silahlar ile askeri gereçlerin sağlaması için çaba sarf etti.



Şeyh Nevvaf, Kuveyt'in Irak işgalinden kurtuluş savaşından sonra Nisan 1991'de kurulan ilk Kuveyt hükümetinde Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı görevini aldı.



GÜVENLİĞİN MANEVİ BABASI



Kuveyt'te güvenlik güçlerinin manevi babası ve İçişleri Bakanlığının gerçek kurucusu olarak nitelendirilen Nevvaf, 1978-1988 ve 2003-2006 olmak üzere iki defa İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü.



Veliaht Divanı resmi internet sitesine göre, eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 2006'da göreve geldikten yaklaşık 1 hafta sonra kardeşi Şeyh Nevvaf'ı Veliaht Prens olarak önerdi ve öneri parlamentoda kabul edildi.



Bu pozisyondan önce Şeyh Nevvaf, 16 Ekim 2003 tarihinde Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.



Kuveyt'te 1921'den 1950'ye kadar 29 yıl hüküm süren Emir el-Ahmed el-Cabir el-Mubarek es-Sabah'ın 6'ncı oğlu olan Şeyh Nevvaf'ın 4 erkek ve 1 kız çocuğu var.

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