Türkiye'den Kuveyt'e 367 milyon dolarlık SİHA Bayraktar TB2 ihracatı

Türkiye'den Kuveyt'e SİHA Bayraktar TB2 ihracatında sözleşme süreci tamamlandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız Bayraktar TB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek." dedi. Söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Türkiye'den Kuveyt'e 367 milyon dolarlık SİHA Bayraktar TB2 ihracatı

Kuveyt Devleti ile Baykar arasında milli Bayraktar TB2 ihracatı sözleşmesi süreci başarıyla tamamlandı.

Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kuveyt Devleti ile milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatına dair yürüttüğümüz sözleşme sürecini başarıyla tamamladık. Amerika, Avrupa ve Çinli firmaların da yer aldığı rekabete dayalı sürecin kazananı olan milli SİHA #BayraktarTB2, 2019'da çöl şartlarında 27 saat 3 dakika havada kalarak en uzun uçuş süresi rekorunu kırdığı Kuveyt semalarında görev yapacak." denildi.

Türkiye'den Kuveyt'e 367 milyon dolarlık SİHA Bayraktar TB2 ihracatı - 1

367 MİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kuveyt Devleti ile Baykar arasında doğrudan yürüttüğümüz milli SİHA #BayraktarTB2 ihracatı sözleşmesini başarı ile sonlandırdık. Şu ana kadar 30 ülke ile ihracat sözleşmesine imza attığımız milli SİHA #BayraktarTB2'ler dost ve kardeş ülkelerin envanterlerinde huzur ve güvenliğin tesisi için görev yapmaya devam edecek."

Öte yandan, Kuveyt Devlet İletişim Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 367 milyon dolar değerinde olduğu bildirildi.

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