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Kuzey Kore, Doğu Denizi'nde mahsur kalan gemisini kurtardı

Kuzey Kore, Güney Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın (NLL) kuzeyindeki Doğu Denizi'nde mahsur kalan gemisini kurtardı.

Kuzey Kore, Doğu Denizi'nde mahsur kalan gemisini kurtardı
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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) sözcüsü Lee Sung-joon, düzenlediği basın toplantısında dün NLL'nin kuzeyindeki Doğu Denizi yakınlarında mahsur kalan gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lee söz konusu gemiye dair, "Kuzey Koreli yetkililer, gece gemiyi çekti." ifadesini kullandı.

Güney Kore, dün, Doğu Denizi'nde Kuzey'e ait geminin mahsur kaldığının tespit edilmesinin ardından bu gemiye insani yardımda bulunduklarını duyurmuştu.

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