Kuzey Kore, Doğu Denizi'nde mahsur kalan gemisini kurtardı

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) sözcüsü Lee Sung-joon, düzenlediği basın toplantısında dün NLL'nin kuzeyindeki Doğu Denizi yakınlarında mahsur kalan Kuzey Kore gemisine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Lee söz konusu gemiye dair, "Kuzey Koreli yetkililer, gece gemiyi çekti." ifadesini kullandı.
Güney Kore, dün, Doğu Denizi'nde Kuzey'e ait geminin mahsur kaldığının tespit edilmesinin ardından bu gemiye insani yardımda bulunduklarını duyurmuştu.
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