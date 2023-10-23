"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası

İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını gerçekleştiren Hamas’ın Kuzey Kore'den gelen silahları kullandığı öne sürüldü. İsrail, çatışmalar sırasında çok sayıda Kuzey Kore yapımı F-7 roket güdümlü el bombası ele geçirdiğini açıkladı. Avustralyalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin Hamas'a silah gönderdiği iddiaları reddettiğini, ancak uzun süredir Filistinli grupları desteklediğini aktardı.

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 1

Avustrayalı uzmanlar,  Hamas’ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik terör saldırılarında Kuzey Kore'den gelen bazı silahları kullandığını söyledi. 

DÜNYA HABERLERİ

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 2

Associated Press'in (AP) haberine göre İsrail güçleri çatışma sırasında Filistinli gruba ait çok sayıda Kuzey Kore yapımı F-7 roket güdümlü el bombası (RPG) ele geçirdi.

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 3

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Hamas'ın saldırıda F-7 kullandığına inandıklarını söylerken, Washington Post gazetesi de bir Hamas üyesinin üzerinde bulunan ve F-7 RPG'lerin nasıl kullanılacağına dair talimatlar içeren geçen yıl tarihli bir el kitabına ulaştı.

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 4

"SİLAHLAR İRAN ARACILIĞI İLE HAMAS'A GELİYOR"

Silah ve mühimmat istihbarat uzmanı ve Armament Research Services danışmanlık şirketinin direktörü N.R. Jenzen-Jones AP'ye yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore uzun zamandır Filistinli grupları destekliyor ve Kuzey Kore silahları daha önce ele geçirilen malzemeler arasında da belgelenmişti. Birçok Kuzey Kore silahı İran tarafından Filistinli gruplara gönderiliyor. Hamas’In Kuzey Kore silahlarına sahip olmalarının başlıca yolunun bu olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 5

Bununla birlikte F-7 RPG, tek savaş başlığı boyunca parlak kırmızı bir şeritle ayırt edilen omuzdan ateşlenen bir silaha deniliyor. F-7 RPG, genellikle personele ve zırhlı araçlara karşı kullanılıyor.

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 6

Jenzen-Jones, İsrail'de bin .400 kişinin ölümüne ve 200’ü aşkın  kişinin rehin alınmasına yol açan 7 Ekim'deki Hamas saldırılarına ilişkin gördüğü görüntülerin, grubun savaşçılarının Kuzey Kore yapımı Tip 58 tüfekleri de kullandığını gösterdiğini sözlerine ekledi. Tip 58, ünlü Rus Kalaşnikof saldırı tüfeğini "taklit eden" bir otomatik tüfeğe deniliyor.

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 7

KUZEY KORE İDDİALARI REDDETTİ

Diğer taraftan Kuzey Kore, Hamas'a silah sağladığını reddetti.

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 8

Pyogang, geçen hafta devlete bağlı Kore Merkez Haber Ajansı aracılığıyla bu iddiaların ABD tarafından yayılan "asılsız ve yanlış bir söylenti" olduğunu öne sürdü. Kuzey Kore, Batı ülkeleri  tarafından Rusya'ya Ukrayna'yı işgali sırasında silah sağlamakla da suçlanıyor.

"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 9
"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 10
"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 11
"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası - 12
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