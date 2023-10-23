"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası

"SİLAHLAR İRAN ARACILIĞI İLE HAMAS'A GELİYOR"

Silah ve mühimmat istihbarat uzmanı ve Armament Research Services danışmanlık şirketinin direktörü N.R. Jenzen-Jones AP'ye yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore uzun zamandır Filistinli grupları destekliyor ve Kuzey Kore silahları daha önce ele geçirilen malzemeler arasında da belgelenmişti. Birçok Kuzey Kore silahı İran tarafından Filistinli gruplara gönderiliyor. Hamas’In Kuzey Kore silahlarına sahip olmalarının başlıca yolunun bu olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



