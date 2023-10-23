"Hamas, İsrail'e saldırırken Kuzey Kore silahları kullanıyor" iddiası
İsrail'e yönelik 7 Ekim saldırılarını gerçekleştiren Hamas’ın Kuzey Kore'den gelen silahları kullandığı öne sürüldü. İsrail, çatışmalar sırasında çok sayıda Kuzey Kore yapımı F-7 roket güdümlü el bombası ele geçirdiğini açıkladı. Avustralyalı uzmanlar, Kuzey Kore'nin Hamas'a silah gönderdiği iddiaları reddettiğini, ancak uzun süredir Filistinli grupları desteklediğini aktardı.
Avustrayalı uzmanlar, Hamas’ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik terör saldırılarında Kuzey Kore'den gelen bazı silahları kullandığını söyledi.