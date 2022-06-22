Kuzey Kore lideri Kim, kurmaylarını topladı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, ülkesinin ulusal savunma politikalarını görüşmek amacıyla askeri toplantı düzenlediği duyuruldu. İki hafta önce ABD, Güney Kore ve Japonya toplantı düzenlemişti.

Haberler - Anadolu Ajansı 22.06.2022 - 15:05 | Son Güncelleme : 22.06.2022 - 15:32

Kuzey Kore lideri Kim, kurmaylarını topladı

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Kore Merkez Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, Kim'in, ulusal savunma çalışmalarının ve askeri kapasitenin artırılmasına yönelik "önemli ve kritik görevlerin" onaylanması üzerine üst düzey askeri yetkililer ile bir araya geldiği belirtildi.

Kim'in başkanlık ettiği toplantıda, ABD'ye ve Güney Kore'ye yönelik herhangi bir plan ya da ifade yer almadığı kaydedildi.

Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle birlikte 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.

KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ ŞİDDETLE KINANMIŞTI

10 Haziran’da, ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.

Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanırken, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.

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