Kuzey Kore lideri Kim, kurmaylarını topladı

Kore Merkez Haber Ajansından (KCNA) yapılan açıklamada, Kim'in, ulusal savunma çalışmalarının ve askeri kapasitenin artırılmasına yönelik "önemli ve kritik görevlerin" onaylanması üzerine üst düzey askeri yetkililer ile bir araya geldiği belirtildi.



Kim'in başkanlık ettiği toplantıda, ABD'ye ve Güney Kore'ye yönelik herhangi bir plan ya da ifade yer almadığı kaydedildi.



Pyongyang yönetimi en son 5 Haziran'da kısa menzilli 8 balistik füze denemişti. Son denemeyle birlikte Kuzey Kore 2022 başından bu yana 17. defa füze denemesi yapmış oldu.



KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ ŞİDDETLE KINANMIŞTI



10 Haziran’da, ABD, Japonya ve Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcıları, Kuzey Kore'nin silah programları karşısında üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında anlaşmıştı.



Görüşme sonrası yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yasa dışı füze denemeleri şiddetle kınanırken, bu ülkeyle "ciddi ve sürdürülebilir diyalog kapısının açık bırakıldığı" kaydedilmişti.