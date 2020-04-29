Kuzey Kore lideri Kim'in akıbetiyle ilgili yeni açıklama

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un sağlık durumu hakkında çıkan haberler nedeniyle bir süredir uluslararası kamuoyunun yakın takibinde. Son olarak Kim Jong-un'un corona virüsten korunmak için halkın önüne çıkmıyor olabileceği öne sürüldü.

Anadolu Ajansı 29.04.2020 - 14:15 | Son Güncelleme : 29.04.2020 - 14:16

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Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul'dan geldi. Güney Koreli Bakan Kim, "Kuzey Kore liderinin Covid-19 nedeniyle etkinliklere katılmamaya karar vermesinin makul olduğunu" söyledi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, "Göreve geldiğinden bu yana ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un hiçbir doğumgünü kutlamasını kaçırmadığı doğru ancak virüs endişeleri nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi" ifadelerini kullandı.

Güney Koreli Bakan Kim, bunun olağandışı bir durum olmadığını belirterek Kim Jong-un'un ocak ayından bu yana en az 2 kez neredeyse 20 gün boyunca görülmediğini hatırlattı.

Güney Kore daha önce de Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlığının yerinde" olduğunu bildirmiş, 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kaldığını öne sürmüştü.

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