Kuzey Kore lideri Kim'in akıbetiyle ilgili yeni açıklama

Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim'in sağlık durumuyla ilgili açıklama Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul'dan geldi. Güney Koreli Bakan Kim, "Kuzey Kore liderinin Covid-19 nedeniyle etkinliklere katılmamaya karar vermesinin makul olduğunu" söyledi.



Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, "Göreve geldiğinden bu yana ülkenin kurucusu Kim Il-sung'un hiçbir doğumgünü kutlamasını kaçırmadığı doğru ancak virüs endişeleri nedeniyle birçok etkinlik iptal edildi" ifadelerini kullandı.



Güney Koreli Bakan Kim, bunun olağandışı bir durum olmadığını belirterek Kim Jong-un'un ocak ayından bu yana en az 2 kez neredeyse 20 gün boyunca görülmediğini hatırlattı.



Güney Kore daha önce de Kim Jong-un'un "hayatta ve sağlığının yerinde" olduğunu bildirmiş, 13 Nisan'dan bu yana Wonsan bölgesinde kaldığını öne sürmüştü.

