Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tatbikat tepkisi

ABD ve Güney Kore'nin dün başladığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na Kuzey Kore'den tepki geldi.



Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Washington ve Seul'ün “geniş çaplı provokatif ortak askeri tatbikatlara” yeniden başladığı, tatbikat için Birleşmiş Milletler Komutanlığı’ndan 11 ülkenin askeri personelinin seferber edildiği ifade edildi.



ABD ve Güney Kore'nin savaş tatbikatlarının insanlığı nükleer silahlarla tehdit eden baş suçlunun kim olduğunu daha açık bir şekilde gösterdiği iddia edildi.



Açıklamada, “Dünyanın en büyük nükleer gücünün ve 10'dan fazla uydu devletin, bir kıvılcımla bile nükleer savaşın ateşlenebileceği Kore Yarımadası’nda düzenlediği geniş çaplı savaş tatbikatları asla 'savunma' olarak adlandırılamaz” ifadeleri kullanıldı.



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Kuzey Kore Savunma Bakanlığı’nın, ABD ve Güney Kore'nin pervasız askeri tatbikatlarını “şiddetle kınadığı” belirtilen açıklamada, Washington ve Seul’e provokasyon ve istikrarsızlığa neden olan bu eylemleri durdurma çağrısı yapıldı.



Pyongyang’ın güvenliğini sağlamak için sorumlu askeri faaliyetler yürütmeyi sürdüreceği aktarılırken, ABD ve Güney Kore'nin yanlış tercihleri nedeniyle “ağır bir bedel ödeyeceği” vurgulandı.

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ABD ve Güney Kore ortak savunma yeteneklerini güçlendirmeyi hedefleyen 11 günlük ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatına dün başlamıştı.



ABD Kore Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, 14 Mart’a kadar sürecek tatbikat çerçevesinde 48 saha eğitimi ile bombalama ve füze savunma eğitimlerinin gerçekleştirileceği belirtilmişti.



Tatbikat süresince nükleer saldırı karşıtı operasyonlara odaklanılacağı kaydedilirken, ABD ve Güney Kore ordularının kara, deniz, hava ve uzay varlıklarından yararlanarak çok boyutlu askeri operasyonlar sahneleyeceği ifade edilmişti.



Tatbikata Birleşmiş Milletler Komutanlığı (UNC) üyesi olan Avustralya, Belçika, Kanada, Kolombiya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Yeni Zelanda, Filipinler ve Tayland’dan askeri personelin de katıldığı aktarılmıştı. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun