"Kuzey Kore'nin Noel hediyesi belki füze değil, vazodur"

Florida'nın Palm Beach bölgesindeki yerleşkesinde tatil yapan Trump, yurt dışında görevli ABD askerleri ile Noel dolayısıyla video konferans görüşmesi yaptı.



Askerlerin "muhteşem iş çıkardıklarını" vurgulayan Trump, görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Trump'a, Kuzey Kore Lideri Kim'in "ABD'ye vereceğimiz Noel hediyesi Washington'ın eylemlerine bağlı" sözleri hatırlatılarak, bu ülkenin uzun menzilli bir füze denemesi yapması durumunda nasıl hareket edeceği soruldu.



Trump, "Belki de bana gönderecekleri hediye, uzun menzilli füze değil de güzel bir vazodur. Kim'den güzel bir hediye alabilirim. Bilemezsiniz, hiçbir zaman bilemeyiz. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



Hakkındaki azil maddelerinin Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda onaylanmasına rağmen hala Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senatoya gönderilmemiş olmasını da eleştiren Trump, "Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi bu ülkeye çok büyük bir kötülük yapıyor." diye konuştu.

