Lassa ateşi bir haftada 14 kişide görüldü, biri hayatını kaybetti

Nijerya'nın üç eyaletinde, bir haftada 14 Lassa ateşi vakası görüldüğü bildirildi.



Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, son bir haftada ülkenin Ondo, Edo ve Bauchi eyaletlerinde 14 kişide Lassa ateşi tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, bir kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu.



Ülkede ocak ayından bu yana Lassa ateşi vakasının bin 15'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 180 kişinin salgından hayatını kaybettiği ifade edildi.



Nijerya hükümeti, hastalığın tedavisi için üç ilaç belirlendiğini duyurmuştu.



Her yıl kurak dönemin yaşandığı kasım ve mayıs aylarında artan Lassa ateşi salgınında 2023'te 674 vaka tespit edilmiş, 102 kişi hayatını kaybetmişti.