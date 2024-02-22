Lavrov'dan Navalni tepkisi: Batı iç işlerimize karışamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, G20 zirvesi için gittiği Brezilya'da açıklamalarda bulundu.

Cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin Batı'nın Rusya'yı suçlayıcı açıklamalarını değerlendiren Lavrov, "Batı'nın iç işlerimize karışmaya hakkı yok" dedi.

Lavrov, Batı'nın Navalni'nin ölümüne ilişkin tepkisini "histeri" olarak nitelendirdi.

Devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre Lavrov, Rusya'nın ABD ile stratejik istikrar konsusunda diyaloga hazır olduğunu belirterek "Ancak bu dürüstçe olmalı" diye konuştu.

Rus bakan bugün Brezilya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelmişti.

Lavrov'un ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüşeceği de tahmin ediliyor.