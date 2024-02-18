Libya Başbakanı Dibeybe: "Memur maaşlarının gecikmesinden Temsilciler Meclisi sorumlu"

Libya Başbakanı Dibeybe, 17 Şubat Devrimi kutlamaları için başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplanan Libyalılara hitap etti.



Memur maşlarındaki gecikmeden ülkenin doğusundaki TM'nin sorumlu olduğunu öne süren Dibbeybe, TM bütçeyi onaylamadığı için ocak ayı maaşlarının hala yatmadığını belirtti.



Dibeybe, 17 Şubat Devrimi'nin Libyalılar için önemine de değinerek, "17 Şubat Devrimi Libya halkının değerlerini ve prensiplerini ifade eden büyük bir yıl dönümüdür." ifadelerini kullandı.



Libya'nın doğusunda ve batısındaki bölünmüşlük nedeniyle devlet kurumlarındaki işleyişte dönem dönem çeşitli tıkanıklıklar yaşanıyor.



LİBYA'DA 17 ŞUBAT DEVRİMİ

"Arap Baharı" adı verilen halk ayaklanmalarının 17 Şubat 2011'de Libya’ya ulaşmasıyla başlayan devrim süreciyle ülkede 42 yıl süren Muammer Kaddafi dönemi kapanmıştı.



Ülkede, 8 ay 6 gün devam eden devrim süreci, 23 Ekim 2011'de Libya Ulusal Geçiş Konseyi tarafından ilan edilen "23 Ekim Bağımsızlık Günü" ile resmen sona ermişti.