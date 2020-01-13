Libya'da ateşkes için taslak metin (Serrac imzaladı, Hafter süre istedi)

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Moskova'da Rus mevkidaşları ile bir araya geldi.

Libya konulu görüşmede 'süresiz ateşkes' için taslak metin oluşturuldu. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac tarafının taslağı imzaladığı; Hafter tarafının ise metni incelemek üzere yarın sabaha kadar süre istediği bildirildi.

Görüşme sonrası Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

"Libya'da bir ateşkes sağlanması için gün boyunca çalıştık. Neticede muhtemel bir ateşkesin modelitelerini içeren bir taslak metin ortaya çıkardık" diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Bu metin üzerinde özellikle Hafter tarafından gelen değişiklik önerilerini de uzlaşı anlayışıyla dikkate aldık. Nihai hale geldikten sonra Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri metni imzalayarak Türk tarafına teslim etti. Hafter tarafı ise yarın sabaha kadar, Rus dostlarımızın bize söylediğine göre, süre istediler. Yarın sabah Hafter tarafı da bu metni imzalarsa daha önce girişimimiz ve iki başkanın çağrısı sonucunda sözlü olarak ateşkese uyacaklarını ilan eden Serrac ve Hafter tarafı yazılı bir şekilde bu taahhüdünü yerine getireceklerdir. Ondan sonra ateşkesin devamı ve siyasi sürecin hızlanması, Berlin ve BM çabaları dahil, neticeye ulaşılması için biz Rusya ile çalışmaya devam edeceğiz."



"İKİ TARAF DA OLUMLU BAKIYOR"



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Libya’da ateşkesi öngören anlaşma üzerinde ilerleme kaydedildiğini belirterek “Umarız onlardan da (Hafter) olumlu bir karar çıkacak” dedi.



Lavrov, başkent Moskova’da Türk, Rus heyetler ile Libya’daki taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'yla basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Türk ve Rus heyetlerin desteğiyle Libya taraflarının Moskova’da uzun süren istişareler gerçekleştirdiklerini anlatan Lavrov, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından yapılan çağrıyla pazar günü saat 00.00’da devreye giren ateşkese yönelik konuları detaylandıran bir evrakı değerlendiriyoruz.” diye konuştu.



Söz konusu taslak metnin son halinin, Moskova’da gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını belirten Lavrov, “Belge üzerinde ciddi istişareler yapıldı ve bir ilerleme sağlandığını söyleyebiliriz. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri bu belgeyi imzaladılar.” dedi.



Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin başındaki Halife Hafter ile Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’in de belgeye olumlu yaklaştıklarını kaydeden Lavrov, “Ancak yarın sabaha kadar ilave süre istediler. Umarız onlardan da olumlu bir karar çıkacak. Türk ve Rus tarafları, şu anda istişare edilen anlaşmaların uygulanması için onlara gerekli desteği sağlamaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.



12 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Ocak'ta, Libya'daki tüm taraflara ateşkes çağrısı yapmıştı.Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile çatışan Hafter güçlerinin kabul etmesiyle ateşkes 12 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.