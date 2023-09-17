Libya'da Yunan kurtarma ekibi kaza yaptı: 4 ölü, 15 yaralı

Libya’da 10 Eylül'de yaşanan sel felaketininin yaraları sarılmaya çalışılırken, ülkeye yardım için giden Yunan kurtarma ekibi trafik kazası geçirdi. Kazada ilk belirlemelere göre, kurtarma ekibinden 4 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi de yaralandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, bölgeye giden uluslararası yardım ekibinin geçirdiği kazaya ilişkin açıklama yaptı.



AFAD'dan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Libya'da yaşanan sel ve su baskınları nedeniyle bölgeye yardım için intikal eden uluslararası bir ekip yolda kaza geçirmiştir. Alınan ilk bilgilere göre can kaybının olmadığı olayda, bölgeye intikal eden Türk ekiplerimiz etkilenmemiştir.



Uluslararası ekip hastaneye sevk edilmiş olup tedavilerine devam edilmektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz."



LİBYA'DAKİ SEL FELAKETİ



Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.



Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, sel nedeniyle 11 Eylül'de ülke genelinde 3 günlük yas ilan etmiş, Libya Başkanlık Konseyi de kardeş ülkelere ve uluslararası kurumlara sel felaketinden zarar gören bölgeler için yardım çağrısında bulunmuştu.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkedeki sel felaketinde 11 bin 300 kişinin öldüğü, 10 bin kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Hayatta kalanlar ise salgın hastalık, susuzluk ve mayın tehdidi altında.



Libya'nın doğu bölgelerindeki yağış miktarının ise son "40 yılın en yüksek seviyesinde" olduğu ifade ediliyor.

