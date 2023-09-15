Libya'daki sel 900 kilometre mesafede Mısır köyündeki aileleri de dağıttı

Libya'nın Derne kentindeki sel felaketi binlerce insanı öldürdü. Derne'ye 900 kilometre uzaklıktaki Mısır'ın el Şerif köyünde ise bu felaketten etkilenen insanlar için cenaze töreni düzenleniyor.
Ancak bu kadar mesafedeki köyde düzenlenen törenler gıyabi bir nitelik taşımıyor. Yerel yetkililere göre el-Şerif'ten bazıları kardeş, çoğu akraba 74 kişi Derne'deki taşkınlarda canını verdi.
Hayatını kaybedenlerin hepsi erkek ve çoğu 30 yaşın altındaydı. Yerel yetkililere göre El Şerif'teki ailelerin acısı daha da büyüyebilir çünkü henüz El-Şerif nüfusuna kayıtlı 100'den fazla insandan haber alınamıyor.
Gazetecilere konuşan 50 yaşındak çiftçi Cuma el-Seyid, "Üçü de 20'lerinde olan üç oğlum da öldü. Libya'ya gitmeleri için onlara para vermiştim, keşke yapmasaydım" dedi.
Tıpku Cuma el-Seyid gibi çiftçi olan Fatima Muhammed de gazetecilere üç çocuğunu kaybettiğini söyledi. Muhammed, "Onları tarladaki tohumlar gibi yan yana gömdüm" diye konuştu.
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El-Şerif, Mısır'ın en fakir bölgelerinden biri olan Beni Süef'te yer alıyor. Erkeklerin Libya'ya gittiği El Şerif'te nüfusun yüzde 30'u fakirlik içerisinde. Bu oran köyün bağlı olduğu Beni Süef'te ise yüzde 60'ı aşıyor.
Libya 10 yıldan uzun bir süredir tehlikeli bir ülke halini almış olsa da açlık Mısırlı genç erkekleri daha çok korkutuyor. Üstelik iç savaş nedeniyle ülkenin çoğu harap durumda olduğu için petrol zengini Libya'da inşaat işçilerine her zaman ihtiyaç duyuluyor.
Cuma el-Seyid, "Çocuklarımın insani maaşları olan işlere ihtiyaçları vardı. Böylece savaş tehlikesi altındaki bir ülkede bir olsa ailelerine bakabileceklerdi" dedi.
Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı, Libya'da kaç Mısır vatandaşının öldüğünü tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.