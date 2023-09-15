Libya'daki sel 900 kilometre mesafede Mısır köyündeki aileleri de dağıttı

Gazetecilere konuşan 50 yaşındak çiftçi Cuma el-Seyid, "Üçü de 20'lerinde olan üç oğlum da öldü. Libya'ya gitmeleri için onlara para vermiştim, keşke yapmasaydım" dedi.



Tıpku Cuma el-Seyid gibi çiftçi olan Fatima Muhammed de gazetecilere üç çocuğunu kaybettiğini söyledi. Muhammed, "Onları tarladaki tohumlar gibi yan yana gömdüm" diye konuştu.



MISIRLILAR LİBYA'DAKİ EN BÜYÜK GÖÇMEN İŞÇİ GRUBU



El-Şerif, Mısır'ın en fakir bölgelerinden biri olan Beni Süef'te yer alıyor. Erkeklerin Libya'ya gittiği El Şerif'te nüfusun yüzde 30'u fakirlik içerisinde. Bu oran köyün bağlı olduğu Beni Süef'te ise yüzde 60'ı aşıyor.

Libya 10 yıldan uzun bir süredir tehlikeli bir ülke halini almış olsa da açlık Mısırlı genç erkekleri daha çok korkutuyor. Üstelik iç savaş nedeniyle ülkenin çoğu harap durumda olduğu için petrol zengini Libya'da inşaat işçilerine her zaman ihtiyaç duyuluyor.



Cuma el-Seyid, "Çocuklarımın insani maaşları olan işlere ihtiyaçları vardı. Böylece savaş tehlikesi altındaki bir ülkede bir olsa ailelerine bakabileceklerdi" dedi.



Mısır Sosyal Dayanışma Bakanlığı, Libya'da kaç Mısır vatandaşının öldüğünü tespit etmeye çalıştıklarını söyledi.