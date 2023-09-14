Libya’da sel felaketi: Can kaybı 11 bini aştı
Libya'da 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı artıyor. Ülkenin kızılayı tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinden en çok etkilenen Derne kentinde can kaybının 11 bin 300'e yükseldiği, 10 binden fazla kişinin ise kayıp olduğu bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kentte can kaybının 20 binleri bulacağından endişe ediliyor.
Daniel Fırtınası, Yunanistan'ın ardından Libya'yı vurdu.
Ülkede 10 Eylül'de meydana gelen sel felaketinde yalnızca Derne kentindeki ölenlerin sayısı 11 binin üzerine çıktı, binlerce kişi ise hala kayıp.