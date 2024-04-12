Loch Ness Canavarı'nı arayışta NASA'dan yardım talebi

"KÖRFEZİ TARAYACAK NASA TEKNOLOJİSİ"



Loch Ness Merkezi pazarlama müdürü Aimee Todd, "NASA uzmanlarının körfezi tarayacak ileri görüntüleme teknolojisine sahip olabileceğini umuyoruz" dedi.



Canavara yönelik bir sonraki arma çalışması, Loch Ness Canavarı'nın ilk defa gözlemlenmesinin 90. yıldönümünde gerçekleştirilecek: Sir Edward Dağı'nın keşif gezisi, 30 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar sürecek.



90 YILDA BİN 156 KİŞİ TARAFINDAN GÖRÜLDÜ



1934'teki "Canavar Gözcüleri" adlı ilk keşif gezisinden bu yana, resmi Loch Ness Canavarı gözlem kayıtları bin 156 ayrı rapor kaydetti.



Geçen yıl yenilenen Loch Ness Merkezi, Loch Ness'in ünlü sularını aramak için bağımsız ve gönüllü bir araştırma ekibi olan Loch Ness Exploration (LNE) ile birlikte yüzlerce gönüllüyle ortaklık kurdu.



Loch Ness canavarı efsanesi yeniden gündemde Haberi Görüntüle 90. YIL GEZİSİNDE NASA DESTEĞİ



Ekip, Loch Ness Canavarı'nı arayış serüveninde şimdiye kadar düzenlenen en büyük arama çalışmasını gerçekleştirerek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.



Uzmanlar, 90. yıl şerefine düzenlenecek keşif gezisinde NASA'nın canavarın yerini tespit etmeye yardımcı olacak özel ekipman sağlayabileceğini umuyor.



Ne yazık ki NASA yardım çağrısına henüz yanıt vermedi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin