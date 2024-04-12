Loch Ness Canavarı'nı arayışta NASA'dan yardım talebi

Yıllardır efsanelere konu olan Loch Ness Gölü Canavarı'nı arama çalışmaları hız kazandı. İddiaya göre Loch Ness Merkezi, yeni bir canavar avı başlatmak için NASA'dan danışmanlık istedi. İlk defa gözlemlenmesinin üzerinden tam 90 yıl geçen Loch Ness Canavarı'nın 90. yılı için özel keşif gezisi düzenlenecek. Uzmanlar NASA'nın kerşif gezisi için özel ekipman sağlamasını umut ediyor.

Loch Ness Canavarı'nı arayışta NASA'dan yardım talebi

İskoçya'nın Highlands bölgesinde yer alan bir göl olan Loch Ness'in onlarca yıldır dünyanın her yerinden insanların dikkatini çeken efsanevi yaratık Loch Ness Canavarı'na ev sahipliği yaptığına inanılıyor.

Loch Ness canavarına yönelik arayış, "canavar avcılarının" büyük silahları ortaya çıkarma planlarını devreye sokmasıyla birlikte hız kazandı.

Loch Ness Merkezi, söylentilere göre yaratığı arayışta yeni bir av çalışması için 'dan uzmanlığını sunmasını istedi.

Bilim insanları Loch Ness canavarının DNA'sını arıyor

Bilim insanları Loch Ness canavarının DNA'sını arıyor

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"KÖRFEZİ TARAYACAK NASA TEKNOLOJİSİ"

Loch Ness Merkezi pazarlama müdürü Aimee Todd, "NASA uzmanlarının körfezi tarayacak ileri görüntüleme teknolojisine sahip olabileceğini umuyoruz" dedi.

Canavara yönelik bir sonraki arma çalışması, Loch Ness Canavarı'nın ilk defa gözlemlenmesinin 90. yıldönümünde gerçekleştirilecek: Sir Edward Dağı'nın keşif gezisi, 30 Mayıs'tan 2 Haziran'a kadar sürecek.

90 YILDA BİN 156 KİŞİ TARAFINDAN GÖRÜLDÜ

1934'teki "Canavar Gözcüleri" adlı ilk keşif gezisinden bu yana, resmi Loch Ness Canavarı gözlem kayıtları bin 156 ayrı rapor kaydetti.

Geçen yıl yenilenen Loch Ness Merkezi, Loch Ness'in ünlü sularını aramak için bağımsız ve gönüllü bir araştırma ekibi olan Loch Ness Exploration (LNE) ile birlikte yüzlerce gönüllüyle ortaklık kurdu.

Loch Ness canavarı efsanesi yeniden gündemde

Loch Ness canavarı efsanesi yeniden gündemde

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90. YIL GEZİSİNDE NASA DESTEĞİ

Ekip, Loch Ness Canavarı'nı arayış serüveninde şimdiye kadar düzenlenen en büyük arama çalışmasını gerçekleştirerek tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

Uzmanlar, 90. yıl şerefine düzenlenecek keşif gezisinde NASA'nın canavarın yerini tespit etmeye yardımcı olacak özel ekipman sağlayabileceğini umuyor.

Ne yazık ki NASA yardım çağrısına henüz yanıt vermedi.

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