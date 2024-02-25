"Londra belediye başkanını İslamcılar kontrol ediyor" diyen milletvekili görevden uzaklaştırıldı

İsrail-Hamas çatışmalarının İngiliz siyasetinde yarattığı gerilim sürüyor.



İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti, Londra Belediye Başkanı Sadık Han'ı, "İslamcılar tarafından kontrol edilmekle suçlayan" bir milletvekiliyle ilişkilerini askıya aldı.



AP haber ajansının aktardığına göre parti, dün yaptığı açıklamada, cuma günü bir televizyon röportajında, Han hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle özür dilemeyi reddeden Lee Anderson'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.



Bu karar, geçen aya kadar Muhafazakarların genel başkan yardımcısı olan Anderson'un, Parlamento'da bağımsız olarak yer alacağı anlamına geliyor.



Başbakan Rishi Sunak ve diğer üst düzey Muhafazakar liderler, muhalefetteki İşçi Partisi'nin başkanının, "açık bir şekilde ırkçı ve İslamofobik" olarak nitelendirdiği yorumları reddetmeleri için artan bir baskı altına girmişlerdi.



Tartışmalar, İsrail-Hamas çatışmasının, İngiliz toplumunda gerilimi tırmandırdığı bir döneme denk geliyor.



Londra'da düzenlenen Filistin yanlısı yürüyüşlere, düzenli olarak yüz binlerce gösterici katılıyor ve acil ateşkes çağrısında bulunuyor.



Eleştirmenler ise bu etkinliklerin "antisemitik nefret yürüyüşleri" olduğunu savunuyor.



Geçtiğimiz hafta açıklanan rakamlar, 7 Ekim'de 2023'te başlayan İsrail Hamas çatışmalarından bu yana, hem Yahudi hem