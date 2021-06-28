Londra'da tren istasyonunda korkutan yangın

Son dakika haberi! İngiltere'nin başkenti Londra'da yer alan Elephant & Castle adlı stasyonunda büyük bir yangın meydana geldi.

Yangının ardından kentin her tarafından görülebilen dumanlar yükseldi.

Olay yerine yaklaşık 70 itfaiye eri gönderildi.

Çevredeki binalar tahliye edilirken, bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Görgü tanıkları yangının tren istasyonun yakınındaki bir tamirhanede çıktığını aktardı.



Öte yandan, tren seferlerinin devam ettiği ancak treninin alevlerin yükseldiği istasyonda durmadığı belirtildi.



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