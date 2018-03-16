Loto milyoneri, banka soymaktan 80 yıl hapse mahkum edildi

Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde 20 yıl önce şans oyunundan 19 milyon dolar kazanan talihlinin hayatı çok farklı bir yöne evrildi.

35 yaşında hayatına görmediği kadar paranın sahibi olan James Hayes, 20 yılın ardından parasızlık nedeniyle giriştiği banka soygunları nedeniyle hapse girdi.

80 yıl hapis cezası alan Hayes'in hayatının geri kalanını hapishanede oldukça yüksek bir ihtimal. Polis Hayes'i 10 banka soygunuyla suçlarken, eski milyoner suçlamalardan dördünü kabul etti.

Loto milyonerinin bankaya girip "Paraları ver yoksa ateş etmeye başlayacağım" yazılı kağıdı kasiyere uzatarak soygunları gerçekleştirdiği kaydedildi.



Hayes'in uyuşturucu bağımlısı olduğu ve bir garajda tek başına yaşadığı öğrenildi. Hayes yıllar önce verdiği röportajda, "Parayı çarçur etmeyeceğim" demişti.



"ZATEN ÇOK MUTLUYDUM"



20 yıl önce 19 milyon doları ödül kazandığında, Los Angeles Times gazetesine röportaj veren Hayes hayallerini anlatmıştı. İkramiye öncesi yaşamını anlatan Hayes, "Zaten çok mutluydum bu sadece eksikleri giderecek" açıklamasında bulunmuştu.

Kazandığı parayla ailesine ev alacağını ve eşiyle mutlu bir hayat yaşayacaklarını anlatan Hayes'in zaman içerisinde karısıyla da ayrıldığı ifade edildi.