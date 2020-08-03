Lübnan Dışişleri Bakanı Hitti istifa etti

Adının açıklanmasını istemeyen bir hükümet yetkilisi, Dışişleri Bakanı Hitti'nin Başbakan Diyab'a istifasını sunduğunu belirtti.



Söz konusu yekili, Hitti'nin istifasının geri dönüşü olmayan nihai bir adım olduğunu savundu.



İstifa gerekçesi ile ilgili henüz bir açıklama yapmayan Hitti'nin bir basın açıklaması yapması bekleniyor.



ÜLKEDEKİ EKONOMİK KRİZ



Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.



Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.



Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak, müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.



Merkez Bankası kuru sabit tutsa da yerel para birimi Lübnan lirasının karaborsadaki değer kaybı sürüyor. Resmi kura göre 1 ABD doları, 1500 Lübnan lirası olmasına rağmen karaborsada 8 bin lira civarında işlem görüyor.



Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için IMF ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.