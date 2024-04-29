Lufthansa, Tahran uçuşlarının iptalini 9 Mayıs'a kadar uzattı

Almanya'nın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Lufthansa, güvenlik endişeleri nedeniyle İran'ın başkenti Tahran'a uçuşların iptalini 9 Mayıs'a kadar uzatacağını duyurdu.

Lufthansa, Tahran uçuşlarının iptalini 9 Mayıs'a kadar uzattı

Alman bayraklı havayolu şirketi Lufthansa yaptığı açıklamada, güvenlik endişeleri nedeniyle 'ın başkenti Tahran'a yapılan uçuşların iptalini 9 Mayıs'a kadar uzatacağını duyurdu.

İran'ın 'e gerçekleştirdiği füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından havayolu şirketlerinin Avrupa ile Asya arasındaki havayolu trafiği durma noktasına gelmişti.

Havacılık sektörünü kaosa sürkleyen saldırılar,11 Eylül 2001'de Ticaret Merkezi'ne düzenlenen saldırıdan bu yana hava yolculuğunda yaşanan en büyük aksamalara neden olmuştu.

Almanya'nın Lufthansa'sı, United Airlines, Air India ve Qantas da dahil olmak üzere en az bir düzine büyük ölçekli havayolu şirketi saldırıların ardından uçuşlarını iptal etmek veya yeniden yönlendirmek zorunda kalmıştı.

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