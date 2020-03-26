Lüks otelden corona virüs paketi: 5 yıldızlı karantina

İlk olarak Çin’de ortaya çıkan ancak geçtiğimiz günlerde yeni merkezinin Avrupa olduğu açıklanan corona virüs (COVID-19) salgınından en çok etkilenen sektörlerin başında turizm ve otelcilik gösteriliyor.



İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, İsviçre merkezli bir otel artık müşterilerine yeni bir hizmet sunmaya başladı.



Basında corona virüs paketi olarak lanse edilen hizmet kapsamında müşteriler 5 yıldızlı otelde karantina altına alınıyor. Corona virüs testi yapan otel 7/24 doktor ve hemşire desteği de var ediyor.



Aynı habere göre, otelin bu hizmet için sunduğu günlük fiyat 400 sterlinden başlıyor, müşterilerin ekstra talepleri doğrultusunda 4 bin sterline kadar çıkıyor.



Ülke basınına konuşan otel CEO’su bu durumu “Bir fırsat gördük ve artan talebe yanıt vermek için hızla harekete geçtik” sözleri ile savundu.



Açıklanan sonra verilere göre İsviçre’de corona virüse yakalanan kişi sayısı 10 bini geçti. Salgın nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı ise 153’e yükseldi.

