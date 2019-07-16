Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini" ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.
Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Philippe'e sunduğunu bildirdi.
Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetti.
RUGY İSTİFA EDEN HULOT'UN YERİNE ATANMIŞTI
Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin "Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine" ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.
Rugy, geçen yıl eylülde Fransa Ulusal Meclisi Başkanıyken istifa eden Nicolas Hulot'nun yerine Çevre Bakanı olarak atanmıştı.
"Lüks yemek davetleri" Fransız bakanı istifa ettirdi
Anadolu AjansıDünya
Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, istifasını Fransa Başbakanı Edouard Philippe'e sundu. Bakan Rugy, Meclis'in bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiği iddialarını reddetti.
Rugy, Facebook'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin Ulusal Meclis Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde, "Meclisin bütçesiyle lüks yemek davetleri verdiğini" ileri süren Mediapart internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.