Macaristan Başbakanı: Rusya'ya petrol ambargosu, Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus petrolüne ambargosunun Macaristan ekonomisine "atom bombası" atmaya eşdeğer olacağını ve bu nedenle kabul edilemeyeceğini söyledi.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 06.05.2022 - 16:43

Macaristan Başbakanı: Rusya'ya petrol ambargosu, Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eş değer

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Başbakanı Viktor Orban, devlet radyosunda yaptığı konuşmada, Birliği'nin (AB) 'dan petrol alınmasını yasaklayan yeni yaptırım teklifine yönelik açıklamalarda bulundu.

Başbakan Orban, hükümetinin Macaristan'ın çıkarına olan herhangi bir AB teklifi üzerinde müzakere etmeye istekli olmasına rağmen ülkenin coğrafyasının ve mevcut enerji altyapısının Rus petrolünün yasaklanmasını imkansız kıldığını söyleyerek, "Bu durumu göz ardı eden bir teklifi kabul edemeyiz. Çünkü petrol ambargosu mevcut haliyle Macaristan ekonomisine atılan atom bombasına eşdeğer olacak" diye konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından pekçok Avrupa ülkesi Rus gazına yaptırım uygulamaya başladı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından pekçok Avrupa ülkesi Rus gazına yaptırım uygulamaya başladı.

Orban, Macaristan'ın petrol rafinerilerini ve boru hatlarını farklı kaynaklardan gelen petrolü işleyebilmek için dönüştürme işleminin 5 yıl süreceğini ve büyük yatırım gerektireceğini vurguladı.

Macaristan hükümeti, ülkeye gazın yüzde 85'inin ve petrolünün yüzde 60'ından fazlasının Rusya'dan geldiğini ifade ederek AB'nin Rusya'nın enerji ihracatını Moskova'ya karşı uygulanan yaptırımlarına dahil etme planlarına şiddetle karşı çıkıyor.

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