Macaristan, İsveç'in NATO üyeliğini 26 Şubat'ta oylayacak

Macaristan'da iktidardaki Fidesz partisi, İsveç'in NATO'ya katılma teklifinin 26 Şubat'ta parlamentoda oylanmasını önerdi.

Fidesz'in parlamento grubu lideri, partinin bu teklifi destekleyeceğini açıkladı.

Uzun bir gecikmenin ardından Macaristan, İskandinav ülkesinin ittifaka katılma teklifini onaylayan son NATO üyesi olacak.

İsveç Savunma Bakanı Pal Johnson, Macaristan'ın bu açıklamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.



Bugün düzenlenen basın toplantısında konuşan Johnson, "Tabii ki bunu

memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Macaristan hükümetinin önceki gün, ABD'li senatörlerle, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda Budapeşte'de yapılacak toplantıyı reddettiği bildirtilmişti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, daha önce parlamentonun bahar oturumunda teklifi onaylayacağını söylemişti.



