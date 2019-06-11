Macar Haber Ajansı'nın haberine göre, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 4 kişinin daha cesedi sudan çıkarılırken, ölenlerin sayısı 24 oldu.



Haberde ayrıca, gemi enkazının sudan çıkarılması ve 4 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.



Kazadan günler sonra teknenin nehirden çıkarılması için Macaristan ve Güney Koreli ekipler harekete geçti. Ekipler bu sabah Tuna nehri kenarına yerleştirilen vinç ile teknenin enkazını su üstüne çıkardı.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 33 turist ve iki mürettebatı taşıyan tekne, yolcu gemisi ile çarpıştıktan sonra alabora olmuştu.

