Macaristan'dan İsveç'e destek: İlk fırsatta onaylanacak

Macaristan Başbakanı Orban, hükümet olarak İsveç'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini açıkladı. Orban, parlamentonun ilk fırsatta oylamayı sonlandıracağını söyledi.

Macaristan'dan İsveç'e destek: İlk fırsatta onaylanacak

Başbakanı Viktor Orban, Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, hükümet olarak 'in NATO'ya üyeliğini desteklediklerini belirtti.

Orban, sosyal medya hesabı X'ten NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"(Telefon görüşmesinde Stoltenberg'e) Macar hükümetinin, İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini bir kez daha teyit ettim." ifadesini kullanan Orban, "Ayrıca, Macaristan Ulusal Meclisini, İsveç'in katılımı lehinde oy kullanmaya ve mümkün olan ilk fırsatta onaylamayı sonuçlandırmaya çağırmaya devam edeceğimizi de vurguladım." dedi.

Orban, dün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, İsveç'in NATO'ya üyeliğine ilişkin müzakerelerde bulunmak üzere İsveçli mevkidaşı Ulf Kristersson'a bir davetiye mektubu gönderdiğini bildirmişti.

Bunun üzerine İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, basına yaptığı açıklamada, Macar lider Orban'ın teklifiyle ilgili "Bu noktada müzakere etmek için bir neden görmüyorum. Elbette umduğumuz şey Macaristan'ın, üyeliği mümkün olan en kısa sürede onaylamasıdır." demişti.

TBMM'den İsveç'e NATO vizesi

TBMM'den İsveç'e NATO vizesi

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