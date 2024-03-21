Macron, boks yaparken poz verdi: Putin'e misilleme mi yapıyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kum torbasına vurduğunu gösteren fotoğrafların yayınlanması Fransızlar tarafından hem övgü hem de şaşkınlıkla karşılandı.



Fransız Cumhurbaşkanının resmi fotoğrafçısı Soazig de la Moissonnière tarafından Instagram'da yayınlanan fotoğraflar siyah beyaz renkte ve egzersiz yapan bir Macron'u gösteriyor.



Emmanul Macron'un resmi fotoğrafçısının paylaştığı boks fotoğrafları. HAFTADA 2 KEZ BOKS YAPIYOR

Fotoğrafların ardından sosyal medya kullanıcıları Macron'u, "Rocky Balboa" ile karşılaştırmaya başladı.



Macron'un Avrupa'ya Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı konusunda bulunduğu son çağrılar, fotoğrafların zamanlaması hakkında sorgulamalara yol açtı.



Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, geçen yıl Paris Match'e verdiği röportajda, başkanın haftada iki kez boks yaptığını ve daha önce Paris Olimpiyatları öncesinde egzersizi teşvik etmek için boks eldivenleriyle poz verdiğini açıklamıştı.

"MACRON, PUTIN'LE KARŞILAŞMAYA HAZIRLANIYOR" Bazı sosyal medya kullanıcıları, fotoğrafların Macron'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le karşılaşmaya hazırlandığını gösterdiğini söyledi.



Putin, sportif hünerlerini göstermek için sıkça fotoğraf çekimlerine katılmasıyla biliniyor.



Putin daha önce balık tutarken, atış yaparken, çıplak ata binerken, buz hokeyi oynarken, judoda rakiplerini mağlup ederken, tank ve denizaltılara binerken fotoğraflanmıştı.

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