Macron, isyanların devam ettiği Yeni Kaledonya'ya gidiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron , oy kullanma sistemini değiştiren yasaya karşı düzenlenen gösterilerin şiddet olaylarına dönüştüğü Fransa'nın denizaşırı toprağı Yeni Kaledonya'ya gidiyor.

Fransa hükümet sözcüsü Prisca Thevenot ve Fransa Cumhurbaşkanlığı da Emmanuel Macron’un akşam saatlerinde Yeni Kaledonya’ya gideceğini duyurdu.

Fransız Yüksek Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, Fransa'dan gönderilen binden fazla jandarma ve polisin güvenliği sağlamak için görev yaptığı, 600 personelin daha gönderileceği ifade edildi.

ÜLKELER VATANDAŞLARINI TAHLİYE EDİYOR

Şiddet olaylarının ardından ülkeler vatandaşlarını tahliye etmek için harekete geçti. Avustralya ve Yeni Zelanda, Yeni Kaledonya'ya uçak göndererek vatandaşlarını tahliye etmeye başladı.

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avustralya vatandaşları ve diğer turistlerin Yeni Kaledonya'dan ayrılması için bugün 2 uçuş için izin aldık. Yolculara ihtiyaç durumuna göre öncelik veriliyor. Daha fazla uçuş için çalışmalarımız devam ediyor" dedi.



Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Winston Peters ise önümüzdeki günlerde başka uçuşların da yapılacağını belirterek, "Yeni Kaledonya'daki Yeni Zelandalılar zorlu birkaç gün yaşadı. Onları ülkeye getirmek hükümet için acil bir öncelik oldu" ifadesini kullandı.



Yerel hükümet yetkilileri, şiddet olaylarının ardından ticari uçuşların iptal edilmesi nedeniyle Yeni Kaledonya'dan ayrılmak veya girmek için bekleyen yaklaşık 3 bin 200 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.