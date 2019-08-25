Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Biarritz'de düzenlenen G7 Zirvesi kapsamında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün akşam G7 ülkelerinin liderlerinin bir araya geldiği yemekte İran'ı görüştüklerini söyledi.



Gazetecilerin sorusu üzerine, İran'a nükleer anlaşma konusunda mesaj iletilmesi konusunda liderler tarafından kendisine görev verilmediğinin altını çizen Macron, İran konusunda her ülkenin bazı inisiyatifler alacağını vurguladı. Macron, "İran ile ilgili görüşmede iki husus öne çıktı. Birincisi, hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor. İkincisi, G7 ülkeleri bölgenin istikrarına ve barışına bağlı, buna zarar veren hiçbir eylem istemiyor" değerlendirmesinde bulundu.



Zirvede yapılan oturumların ve görüşmelerin iyi geçtiğini aktaran Macron, Fransa'da, çoğu Amerikalı olan internet devlerine uygulanan vergiye ilişkin, "(ABD Başkanı Donald) Trump'a söyledim. OECD'de bir çözüm bulursak, (internet devlerine) vergi uygulanmaz" dedi.



Macron, liderlerle Amazon'daki orman yangınlarıyla boğuşan ülkelere yardım etme konusunda hemfikir olduklarını da kaydetti.



TRUMP GÖRÜŞMESİNE "HARİKA ZAMAN GEÇİRDİM" DEĞERLENDİRMESİ



Dün Trump ile yaptığı görüşmede "harika zaman geçirdiğini" ifade eden Macron, "Her konu hakkında faydalı şekilde konuştuk. Doğrudan iletişim (birçok konuda) mesafe katetmemizi sağlıyor. Onun (Trump'ın) hedeflerinin ne olduğunu biliyorum. Trump, seçmenlerine ne dediyse onu yapan biridir. Trump'ın, Amerikan halkını, işçilerini ve ekonomisini savunması normal ve o sorumlulukların bilincinde" diye konuştu.



Öte yandan, Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, G7 ülkelerinin liderlerinin İran'a nükleer anlaşmaya yönelik mesaj iletilmesi için Macron'a görev verildiğini belirtti.



Fransız basınının diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberlerde, G7 ülkeleri İran'a nükleer anlaşma konusunda mesaj iletmesi için Macron'a görev verdiği öne sürülmüştü.



Macron ve Trump, dün öğle yemeğinde bir araya gelmişti.



İNTERNET DEVLERİNE FRANSA'DA YÜZDE 3 VERGİ



Bu arada, Fransa Ulusal Meclisi, Google, Apple, Facebook, Amazon gibi internet devlerinin ülkede elde ettiği gelir üzerinden vergilendirilmesini öngören yasa tasarısını geçen ay onaylamıştı. Yasaya göre internet devleri Fransa'da elde ettiği gelir üzerinden yüzde 3 oranında vergilendirilecek.



Vergi, cirosu küresel ölçekte 750 milyon euro ve Fransa içinde de 25 milyon euro olan şirketlere uygulanacak.



Yaklaşık 30 şirkete uygulanacak vergiden, Fransa'nın bu yıl 400 milyon, gelecek yıl ise 650 milyon euro gelir elde etmesi bekleniyor.



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